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Марадона назвал самого талантливого игрока в истории футбола
Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадона признался, что считает бразильца Роналдо самым талантливым футболистом в истории, передает «Советский спорт».
«Роналдо — самый талантливый футболист в истории. Если бы не травмы, он был бы величайшим игроком. Я не сомневаюсь насчет этого», — приводит слова чемпиона мира Seleção Brasileira.
Бразильский форвард выступал на профессиональном уровне с 1993 по 2011 год. В составе сборной Бразилии он становился двукратным чемпионом мира, а также дважды завоевывал «Золотой мяч».
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Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадона признался, что считает бразильца Роналдо самым талантливым футболистом в истории, передает «Советский...
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