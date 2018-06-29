Видеофакт: сборную Кореи забросали яйцами на родине





передает Oxu.Az со ссылкой на издание ESPN. Об этомOxu.Az со ссылкой на издание ESPN.





Игрокам южнокорейской сборной не простили ранний вылет с мундиаля, несмотря на сенсационную победу в последнем туре группового этапа над действующими чемпионами мира из Германии.





Как отмечает издание, все же атмосфера была гораздо радостнее, чем четыре года назад после ЧМ-2014, где корейцы набрали лишь одно очко - в матче с Россией.





Тогда по возвращении из Бразилии команду в том же аэропорту забросали конфетами, что считается в корейской культуре большим оскорблением.



