|
Видеофакт: сборную Кореи забросали яйцами на родине
Футболистов сборной Южной Кореи после возвращения домой с чемпионата мира по футболу в России, где не команда не смогла выйти из группы, в международном аэропорту Инчхона забросали яйцами.
Об этом
Игрокам южнокорейской сборной не простили ранний вылет с мундиаля, несмотря на сенсационную победу в последнем туре группового этапа над действующими чемпионами мира из Германии.
Как отмечает издание, все же атмосфера была гораздо радостнее, чем четыре года назад после ЧМ-2014, где корейцы набрали лишь одно очко - в матче с Россией.
Тогда по возвращении из Бразилии команду в том же аэропорту забросали конфетами, что считается в корейской культуре большим оскорблением.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболистов сборной Южной Кореи после возвращения домой с чемпионата мира по футболу в России, где не команда не смогла выйти из группы, в международном аэропорту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)