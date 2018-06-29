Появились неожиданные данные о рейтинге Путина

Об этом сообщает Эхо Москвы в Facebook.





"Таковы результаты исследований, проведенных ВЦИОМ. Сейчас, по данным этого института, деятельность Путина одобряют чуть более 63% опрошенных. Падение уровня поддержки президента фиксируют и другие социологические службы. Социологи связывают это с готовящейся пенсионной реформой", - пишет издание.





В сети тут же стали комментировать статистику.





"ЖКХ за 6 лет увеличился на 52%,НДС растет, пенсионный возраст увеличили, пошлины на посылки, платежи за права, загранпаспорт и т.д., а доходы только падают. Откуда на х....такой рейтинг. Реально не более 10%", "Ой, а шо ж такое? Уже и Крым не радует? Холодильник побеждает телевизор? Это только начало, поверьте!" – пишут пользователи.



