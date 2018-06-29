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Главы Германии и Австрии почтили память убитых в лагере Тростенец
30.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Участие в митинге-реквиеме в память о погибших в годы Второй мировой войны приняли президент Беларуси Александр Лукашенко, а также
Тростенец крупнейшее на территории Беларуси место уничтожения людей в годы немецко-фашисткой оккупации. По количеству жертв – он четвертый в Европе. Здесь оборвалась жизнь граждан Беларуси, Германии, Австрии, Польши. Сегодня представители этих государств снова в Тростенце.
Под скорбный звон колоколов главы государств проследовали по символическому пути под названием «Вагоны памяти». Во время Второй мировой войны сюда прибывали эшелоны.
Строительство мемориального комплекса шло четыре года. Сначала открыли «Дорогу памяти» – ту часть, где фашисты сжигали людей, потом Благовщину – здесь расстреливали, невзирая на национальность и принадлежность к конфессии.
За несколько дней до освобождения лагеря у священника тут погибли родственники.
В составе австрийской делегации прибыл в Тростенец и экс-президент Хайнц Фишер. Здесь погибли близкие его жены. Несмотря на границы, у народов общая трагедия.
«История Тростенца и его жертв слишком долго была белым пятном на карте памяти Западной Европы. А это может привести к потере памяти о бесчисленных жертвах и гигантских масштабах уничтожения. Национал-социалисты создали сеть террора, которая накрыла всю Европу. Знания об этом мы должны в наших же собственных интересах сохранить в коллективной памяти Европы как предостережение», – убежден Ван дер Беллен.
А
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В расположенном в Минской области лагере смерти в годы Второй мировой войны фашисты убили более 200 тысяч человек: граждан Беларуси, Германии, Австрии, Польши.
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