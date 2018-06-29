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Главы Германии и Австрии почтили память убитых в лагере Тростенец

30.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Участие в митинге-реквиеме в память о погибших в годы Второй мировой войны приняли президент Беларуси Александр Лукашенко, а также глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и австрийский лидер Александр Ван дер Беллен. Мероприятие прошло в Минской области на месте бывшего концлагеря Тростенец, в котором фашисты убили более 200 тысяч человек. Подробности у корреспондента телеканала «МИР 24» Ольги Забелич.

Тростенец крупнейшее на территории Беларуси место уничтожения людей в годы немецко-фашисткой оккупации. По количеству жертв – он четвертый в Европе. Здесь оборвалась жизнь граждан Беларуси, Германии, Австрии, Польши. Сегодня представители этих государств снова в Тростенце. 

Под скорбный звон колоколов главы государств проследовали по символическому пути под названием «Вагоны памяти». Во время Второй мировой войны сюда прибывали эшелоны. 

«Беларусь убеждена в необходимости начать новый масштабный международный диалог, направленный на преодоление всех противоречий. Диалог, дефицит которого отчетливо ощущается в нынешних геополитических отношениях. Только через доверие, уважение и открытый, честный разговор мы сможем прийти к реальному укреплению международной безопасности, сообща противостоять враждебности, ненависти, фанатизму, обеспечить детям счастливое будущее», – отметил Лукашенко.

Строительство мемориального комплекса шло четыре года. Сначала открыли «Дорогу памяти» – ту часть, где фашисты сжигали людей, потом Благовщину – здесь расстреливали, невзирая на национальность и принадлежность к конфессии.

«124 гектара земли. Мемориал, который становится сакральным центром новой культурной идентичности белорусов. Он закладывает метафизические основы будущих международных коммуникаций. Он становится территорией сознания и примирения», – убежден настоятель Всесвятского прихода Минска Федор Повный.

За несколько дней до освобождения лагеря у священника тут погибли родственники.

В составе австрийской делегации прибыл в Тростенец и экс-президент Хайнц Фишер. Здесь погибли близкие его жены. Несмотря на границы, у народов общая трагедия.

«Важно изучать историю и передавать ее каждому следующему поколению. Частью этой исторической памяти европейцев, а в первую очередь немцев, неизбежно является и история Беларуси», – считает Штайнмайер.

«История Тростенца и его жертв слишком долго была белым пятном на карте памяти Западной Европы. А это может привести к потере памяти о бесчисленных жертвах и гигантских масштабах уничтожения. Национал-социалисты создали сеть террора, которая накрыла всю Европу. Знания об этом мы должны в наших же собственных интересах сохранить в коллективной памяти Европы как предостережение», – убежден Ван дер Беллен.

А Лукашенко напомнил, что недопустимо искажать историю и призвал международное сообщество поддержать инициативу белорусской стороны по созданию электронной Книги памяти жертв Тростенца.



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Теги: Минск
 
 
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В расположенном в Минской области лагере смерти в годы Второй мировой войны фашисты убили более 200 тысяч человек: граждан Беларуси, Германии, Австрии, Польши.
 
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