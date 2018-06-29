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В Минске BMW влетел в столб: пассажир погиб, водитель в больнице
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 30 июня, около 00.45, на улице Тростенецкой. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
По предварительной информации, 25-летний водитель BMW ехал по улице Тростенецкой, не справился с управлением и совершил наезд на мачту уличного освещения.
В результате ДТП 24-летний пассажир легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель с различными травмами госпитализирован в учреждение здравоохранения.
Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь.
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Авария произошла 30 июня, около 00.45, на улице Тростенецкой.
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