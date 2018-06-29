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Футбольный мяч за 450 рублей продают в одном из минских гипермаркетов
В одном из гипермаркетов Минска продают официальный игровой мяч чемпионата мира по футболу 2018 за 449,99 рубля. На полке рядом лежат еще тренировочные мячи за 89,99 рубля. И на тех, и на тех стоит лейбл Adidas. На ценнике написано, что они произведены в Китае.
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На ценнике написано, что это официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018.
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