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Что заставило Путина снять трубку и позвонить Лукашенко

30.06.2018 13:38 — Разное | UDF  
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Фото: ТАСС
«Звонок другу» вызвал множество вопросов.

Телефонный разговор состоялся в пятницу 29 июня по инициативе российского президента. Пресс-службы обоих руководителей попытались как-то объяснить цель этого звонка, но только добавили тумана.

Давайте по пунктам разберем, какие же версии нам предложили.


Версия 1. Поговорить о ранее достигнутых договоренностях

«Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства», — сообщает пресс-служба Лукашенко.

Ей вторит пресс-служба Кремля:

«Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в контексте договорённостей, достигнутых на состоявшемся в Минске 19 июня 2018 года заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства».


Возникает закономерный вопрос: если договоренности достигнуты, то зачем тогда звонить и «выражать уверенность»? Тем более что с момента встречи прошло всего 10 дней и никаких мировых потрясений, способных внести коррективы, за это время не произошло.


Версия 2. Поговорить о футболе

Пресс-служба главы Беларуси также сообщила, что в разговоре была затронута и спортивная тематика. В частности, «Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков. Также президент Беларуси пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля в Лужниках матче со сборной командой Испании».

То есть выходит российский президент набрал белорусского, чтобы услышать от него пожелания успеха сборной в матче с Испанией? Ну-ну! Кстати, пресс-служба Кремля ничего подобного не сообщила, что явно не подтверждает версию о важности такой поддержки.


Версия 3. Договориться о будущих встречах

Зато на сайте российского президента сказано, что «Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили также график предстоящих контактов».

Тут уж вообще чудеса в решете. То есть выходит, что службы двух президентов работают настолько плохо, что те сами должны договариваться о своих встречах и строить графики? Причем, заметьте, речь идет не о каком-то конкретном визите, повестку которого непременно надо обговорить заранее, а так – просто какие-то предстоящие контакты.

В общем, вопросов эти объяснения прибавили больше, чем дали ответов. И по-прежнему главный из них: зачем же звонил российский президент?

Естественно, получить на него ответ мы вряд ли сможем, поэтому придется предполагать. Не исключено, что поводом для звонка стали недавние заявления Александра Лукашенко, который в сердцах заявил об угрозе независимости Беларуси со стороны соседнего государства. Само это государство он не назвал, но сказано было так, что сомнений ни у кого не осталось.

И хоть сказано это было, скорее не подумавши, российские СМИ тут же подхватили «сенсацию». Отдельные известные публицисты даже пригрозили предстоящими выборами: мол, «пусть Лукашенко не удивляется, когда Россия поддержит не его, а кого-нибудь более пророссийского».

Понятно, что эхо публикаций дошло и до Владимира Путина. И он снял трубку, чтобы лично переспросить, что же имел в виду его эмоциональный коллега? А заодно объяснить, что бывает с теми, кто плохо умеет держать язык за зубами.

Но это, опять же подчеркнем, только догадки. Впрочем, разгадок ждать придется недолго.

 
Теги: Минск
 
 
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