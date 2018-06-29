Двушка снимая селфи устроила ДТП на Крымском мосту

Автоледи, снимая на мобильный телефон свою поездку по транспортному переходу, приблизилась к арочному пролету и не заметила автомобиль, стоящий на ее полосе. В результате произошло столкновение.говорится в подписи к видео.При этом неизвестно, что послужило причиной остановки транспортных средств прямо под аркой Крымского моста. Возможно, это была банальная пробка.Подробности ДТП неизвестны. Официальной информации о происшествии нет, как нет и сведений о возможных пострадавших.