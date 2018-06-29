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Двушка снимая селфи устроила ДТП на Крымском мосту
Автоледи, снимая на мобильный телефон свою поездку по транспортному переходу, приблизилась к арочному пролету и не заметила автомобиль, стоящий на ее полосе. В результате произошло столкновение.
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При этом неизвестно, что послужило причиной остановки транспортных средств прямо под аркой Крымского моста. Возможно, это была банальная пробка.
Подробности ДТП неизвестны. Официальной информации о происшествии нет, как нет и сведений о возможных пострадавших.
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Официальной информации о происшествии нет, как нет и сведений о возможных пострадавших.
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