Белорусские туристы отказались лететь на неисправном самолете и застряли в аэропорту Борисполя



Фото: TUT.BY

Видео: Anton Kulakov

Фото предоставлены читателем TUT.BY

Фото предоставлены читателем TUT.BY

Изначально рейс на Хургаду был назначен на 02.00 29 июня, но его перенесли на 6.00. Пассажиры прибыли в аэропорт в 4 часа утра. Позже им сообщили, что рейс переносится на 11 утра и перевели из зала ожидания международных рейсов в региональный. Людям говорили, что пока нет самолета и нужно просто ждать.Около полудня началась регистрация, однако вылетел самолет только в 16.10. Турфирма обещала полет на Boeing 737, а подали самолет McDonnell Douglas MD-83. По словам нашего читателя, борт старый, покрашен только вдоль иллюминаторов, внутри очень мало места.Через полчаса после взлета капитан сообщил о возвращении в аэропорт отправления, не указав причину. Читатель отмечает, что у самолета, возможно, отказал правый двигатель (справа был виден дым).«При посадке у ребенка пошла носом кровь. У меня так уши заложило, что уже час как не слышу. Спереди на крыльях самолета нет турбин, но оттуда шел дым. И сейчас предлагают на этом самолете лететь в Египет, большая часть полета проходит над морем, и в случае чего самолет просто рухнет в воду», — сказал Сергей.После приземления пассажиры покинули лайнер и провели еще минут 40 на посадочном поле. К ним выходил капитан судна, были еще какие-то люди, пообещали, что самолет починят за час.Пассажиры стали возмущаться и требовать заменить борт. Вызвали милицию и написали коллективный отказ от полета из-за неисправности самолета.В авиакомпании Bravo Airways, которая выполняла рейс, заявили, что причиной возврата самолета стала техническая неисправность и замена экипажа, так как он уже выработал свою норму.При этом в компании отметили, что неисправность устранена и самолет готов к полету.Следующий вылет данного рейса назначили на 23.20, но время вылета все время откладывалось. После часа ночи на табло появилась надпись, что посадка завершена. По данным сайта radarbox24.com, борт все еще находится в Борисполе.Наш читатель говорит, что им предлагали либо лететь на поданном самолете (но большинство пассажиров боятся), либо забирать свои документы (но тогда люди потеряют деньги).Многие забирают багаж, намерены писать жалобы. По данным Сергея, только около 10 человек из 170 намерены все же улететь данным рейсом.Туроператор смог помочь только тем, что застрявших в аэропорту пассажиров покормили.В аэропорту TUT.BY подтвердили, что рейс вылетал днем и вернулся обратно, но подробности сообщить не смогли.Неделю назад сообщалось о еще одном инциденте с данной авиакомпанией. Из-за отсутствия самолета на авиарейс из Киева в Тунис около 70 туристов не смогли вылететь по билетам авиакомпании Bravo.