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В Пинске 6-летний мальчик выпал из окна с москитной сеткой: ребенок в реанимации

30.06.2018 13:07 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
29 июня в пинскую больницу госпитализировали шестилетнего мальчика, который упал со второго этажа, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета Дмитрий Иванюк.

В день происшествия отец взял сына к себе на работу, в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. С 10.00 до 16.00 ребенок находился с папой, а потом пошел в спортзал на втором этаже. Около 16.30 коллега сообщил отцу, что его сын выпал из окна.

«Опрошенный следователем один из посетителей оздоровительного комплекса пояснил, что проходя мимо, видел как мальчик сидел на подоконнике, при этом окно с установленной москитной сеткой было открыто», — добавил Дмитрий Иванюк.

Проводится проверка.

 
 
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29 июня в пинскую больницу госпитализировали шестилетнего мальчика, который упал со второго этажа.
 
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