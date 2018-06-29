В Пинске 6-летний мальчик выпал из окна с москитной сеткой: ребенок в реанимации



Иллюстративное фото

В день происшествия отец взял сына к себе на работу, в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. С 10.00 до 16.00 ребенок находился с папой, а потом пошел в спортзал на втором этаже. Около 16.30 коллега сообщил отцу, что его сын выпал из окна.— добавилПроводится проверка.