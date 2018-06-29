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В субботу — сильные дожди и ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Утром и днем в субботу, 30 июня, на значительной части территории страны ожидается усиление северного ветра порывами до 15−20 м/с. Днем по Гомельской и Могилевской областям — сильные дожди.
В Минске утром и днем в субботу также ожидается сильный северный ветер порывами до 15−20 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит +9…15°С, по юго-востоку еще +16…18°С, максимальная температура днем +15…21°С. В Минске в субботу без существенных осадков, температура ночью +11…13°С, днем +17…19°С.
В воскресенье и понедельник ожидается дождливая и ветреная погода.
При сильном ветре:
необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
машину лучше поставить в гараж, а если гаража нет, авто следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.
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На 30 июня синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей и ветра.
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