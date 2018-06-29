ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не забыть: с 1 июля школьникам придется оплачивать проезд в транспорте

30.06.2018 13:02 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Закончился гарантированный срок бесплатного проезда для школьников. С 1 июля по сентябрь билет придется оплачивать из своего кармана. Исключение — столица.

Ученики из учреждений общего среднего и специального образования (интернаты, ЦКРОиР и прочее) имеют право на бесплатный проезд от места проживания к месту учебы с сентября по июль. Это гарантируется постановлением Совмина № 202 от 16 февраля 2011 года.

Насчет июля и августа вопрос отдельно решают в регионах. Например, в Минске учащиеся могут ездить бесплатно круглый год (выпускники 9 и 11 классов — лишь до выдачи аттестатов). Правда, как и в остальное время для этого нужна справка из учреждения образования или электронная карта учащегося.

В Минском районе действует общее правило, отмечает «Минсктранс»: бесплатно лишь с 1 сентября по 30 июня. Об этом же изданию s13.ru напомнили гродненские транспортники: теперь за проезд без билета детям грозит штраф. Информацию подтвердили TUT.BY и в «Могилевоблавтотранс». В других областях оперативно уточнить ситуацию не удалось.

Как сообщалось ранее, родители могут повлиять на то, чтобы право бесплатного проезда для детей в их регионе расширили. Для этого надо обратиться с ходатайством в местный совет депутатов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закончился гарантированный срок бесплатного проезда для школьников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Парламентарии КНДР в июле посетят Беларусь - представитель КПРФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика