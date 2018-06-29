В Минске колонна военной техники не пропускала скорую



Кадр из видео

На видео видно, как по проспекту в сторону центра города одна за другой идут военные машины, а на пересечении со стороны улицы Сурганова стоит скорая и ждет, пока пройдет колонна.Вечером 29 июня в Минске проходила очередная репетиция военного парада к официальному Дню независимости, который отмечается 3 июля.