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Лукашенко раздал генеральские погоны
Фото: president.gov.by
Как информирует президентская пресс-служба, в частности, очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Науменко, Андрею Федину и Александру Панферову.
Полковникам милиции Ивану Кубракову и Александру Астрейко присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции.
Начальнику Гродненской региональной таможни Андрею Ковальчуку присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.
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Александр Лукашенко 29 июня подписал указы о присвоении генеральских званий.
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