Важно знать: загранавто, ввезенным в Беларусь, с 1 июля нужно иметь белорусский техрегламент

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Необходимость этого документа прописана в техрегламенте Таможенного союза, который вступил в силу с 1 января 2015 года. СБКТС подтверждает, что ввезенные автомобили соответствуют требованиям настоящего технического регламента.В Беларуси введение этого техрегламента несколько раз переносилась. В последний раз введение его было отложено еще на год в июле 2017-го.Таким образом, транспорт, ввозимый физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, с 1 июля 2018 года должен иметь удостоверения о безопасности конструкции транспортного средства.В Беларусь его выдают три учреждения это:— НТЦ "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин" Государственного научного учреждения "Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси";— испытательный центр "Белавтосертика" научно-исследовательской и испытательной лаборатории транспортных средств филиала БНТУ "Научно-исследовательская часть";— общество с ограниченной ответственностью "Центрамаш".