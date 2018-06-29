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Важно знать: загранавто, ввезенным в Беларусь, с 1 июля нужно иметь белорусский техрегламент

30.06.2018 12:26 — Разное | UDF  
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Фото: pixabay.com
С 1 июля 2018 года транспортные средства, ввозимые в Беларусь физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, должны иметь свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), сообщает сайт Госстандарта.

Необходимость этого документа прописана в техрегламенте Таможенного союза, который вступил в силу с 1 января 2015 года. СБКТС подтверждает, что ввезенные автомобили соответствуют требованиям настоящего технического регламента.

В Беларуси введение этого техрегламента несколько раз переносилась. В последний раз введение его было отложено еще на год в июле 2017-го.

Таким образом, транспорт, ввозимый физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, с 1 июля 2018 года должен иметь удостоверения о безопасности конструкции транспортного средства.

В Беларусь его выдают три учреждения это:

— НТЦ "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин" Государственного научного учреждения "Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси";

— испытательный центр "Белавтосертика" научно-исследовательской и испытательной лаборатории транспортных средств филиала БНТУ "Научно-исследовательская часть";

— общество с ограниченной ответственностью "Центрамаш".

 
 
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Необходимость этого документа прописана в техрегламенте Таможенного союза.
 
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