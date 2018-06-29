|
Важно знать: загранавто, ввезенным в Беларусь, с 1 июля нужно иметь белорусский техрегламент
Фото: pixabay.com
Необходимость этого документа прописана в техрегламенте Таможенного союза, который вступил в силу с 1 января 2015 года. СБКТС подтверждает, что ввезенные автомобили соответствуют требованиям настоящего технического регламента.
В Беларуси введение этого техрегламента несколько раз переносилась. В последний раз введение его было отложено еще на год в июле 2017-го.
Таким образом, транспорт, ввозимый физическими лицами для собственных нужд из-за пределов ЕАЭС, с 1 июля 2018 года должен иметь удостоверения о безопасности конструкции транспортного средства.
В Беларусь его выдают три учреждения это:
— НТЦ "Республиканский полигон для испытаний мобильных машин" Государственного научного учреждения "Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси";
— испытательный центр "Белавтосертика" научно-исследовательской и испытательной лаборатории транспортных средств филиала БНТУ "Научно-исследовательская часть";
— общество с ограниченной ответственностью "Центрамаш".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необходимость этого документа прописана в техрегламенте Таможенного союза.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)