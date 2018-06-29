В Молодечно Mitsubishi после столкновения с VW снес светофор. Тот упал на пенсионерку

В Молодечно упавший после ДТП светофор травмировал 80-летнюю женщину.





Авария произошла 29 июня, около 09.00. По предварительной информации, 27-летний водитель Volkswagen на пересечении улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого при развороте не уступил дорогу встречной Mitsubishi и совершил с ней столкновение.

— От удара Mitsubishi, которой управлял 41-летний водитель, выехала на правый по ходу движения тротуар, где совершила наезд на светофор. Тот, по словам водителя, упал на 80-летнюю женщину. Данная информация проверяется, — сообщили в ГАИ Минской области.





В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.