|
В Молодечно Mitsubishi после столкновения с VW снес светофор. Тот упал на пенсионерку
В Молодечно упавший после ДТП светофор травмировал 80-летнюю женщину.
Авария произошла 29 июня, около 09.00. По предварительной информации, 27-летний водитель Volkswagen на пересечении улиц Великий Гостинец и Богдана Хмельницкого при развороте не уступил дорогу встречной Mitsubishi и совершил с ней столкновение.
— От удара Mitsubishi, которой управлял 41-летний водитель, выехала на правый по ходу движения тротуар, где совершила наезд на светофор. Тот, по словам водителя, упал на 80-летнюю женщину. Данная информация проверяется, —
В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)