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Шестилетний ребёнок выпал из окна со второго этажа в Брестской области
Инцидент произошёл в Пинске 29 июня. Мальчика госпитализировали в больницу с тяжкими телесными повреждениями.
Ребёнок находился у отца на работе в спортивно-оздоровительном комплексе. По словам очевидцев, мальчик сидел на подоконнике без присмотра. Окно было открыто, но оборудовано москитной сеткой. О произошедшем отец узнал от посетителей спустя полчаса.
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Инцидент произошёл в Пинске 29 июня. Мальчика госпитализировали в больницу с тяжкими телесными повреждениями.
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