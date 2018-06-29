​Шестилетний ребёнок выпал из окна со второго этажа в Брестской области

Инцидент произошёл в Пинске 29 июня. Мальчика госпитализировали в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

Ребёнок находился у отца на работе в спортивно-оздоровительном комплексе. По словам очевидцев, мальчик сидел на подоконнике без присмотра. Окно было открыто, но оборудовано москитной сеткой. О произошедшем отец узнал от посетителей спустя полчаса.