Белорусскому пломбиру – 80 лет

«Краiна марозiва»! Большой праздник, посвящённый 80-летию белорусского пломбира, пройдёт сегодня на площадке возле «Минск-Арены».

У главной спортивной арены столицы на один день появится мини-страна под необычным названием «Краіна марозіва». У неё будет собственный флаг и гимн. Все посетители автоматически станут гражданами новой страны: получат паспорта, с помощью которых смогут «путешествовать» и пробовать разные виды мороженого. Кондитеры готовят много необычного. К примеру, драники с мороженым. Кстати, официальный язык в «Краiна марозiва» – белорусский.