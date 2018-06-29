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Беларусы тратят от $20 до $50 тысяч на акции AliExpress, Apple и Facebook
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Жители так называемой IT-страны в этом году начали активно вкладывать деньги в «голубые фишки» – акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности,
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Жители так называемой IT-страны в этом году начали активно вкладывать деньги в «голубые фишки» – акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со...
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