Жители так называемой IT-страны в этом году начали активно вкладывать деньги в «голубые фишки» – акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности, сообщает «Экопресс». Чаще всего скупают активы высокотехнологичных компаний.



Речь идет про продукты Google – Apple, Facebook, Alphabet, и китайском Alibaba Group, который все мы хорошо знаем по площадке AliExpress. Также беларусы активно инвестируют в Amazon , Netflix и Nvidia.



Известно, что на покупку акций перечисленных компании беларусы в среднем тратят от 20 до 50 тысяч долларов. Но есть и такие, кто вкладывает в активы и по 100 тысяч долларов. Уточним, что сумма вливаний никак не влияет на итоговый доход. Хотя есть один счатливчик, заработавший на акциях одной из айтишных мировых компаний 90 тысяч долларов.

Пишут, что интерес к акциям глобальных компаний растет на фоне снижения доходности вкладов. Белорусы ищут альтернативные способы вложения сбережений и нередко становятся совладельцами зарубежных компаний.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусы тратят от $20 до $50 тысяч на акции AliExpress, Apple и Facebook Жители так называемой IT-страны в этом году начали активно вкладывать деньги в «голубые фишки» – акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со...