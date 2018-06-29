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В школу или гимназию: в Пинске продолжается набор в первые классы

30.06.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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В школу или гимназию: в Пинске продолжается набор в первые классы

В этом году в учебные заведения общего среднего образования Пинска детей зачисляют по месту их жительства. Принимают документы в школах и гимназиях с 12 июня до 28 августа. Информацию о том, в каком учебном заведении может учиться ребенок согласно регистрации, можно найти на сайте управления по образованию Пинского горисполкома в разделе «Образовательный процесс», вкладка «Прием в первые классы».

Для многих родителей главная интрига этого лета — попадет ли ребенок по их желанию в гимназию или пойдет в обычную школу по месту жительства? В управлении образования отмечают, что в две городские гимназии — №2 и №3 — претендентов на место за партой из других районов много. Родители смогут узнать, зачислен ли ребенок в желаемое учебное заведение, только в последний день приема — 28 августа.

Как пояснила Людмила Былинская, заместитель начальника управления по образованию Пинского горисполкома, в первую очередь в первые классы учреждения образования принимают тех детей, которые проживают в микрорайоне данного учреждения — это касается и школ, и гимназий. При наличии свободных мест в учреждение образования могут быть зачислены и дети, которые проживают в иных микрорайонах. Вопрос их зачисления будет решаться в конце августа в порядке очередности подачи заявлений, зарегистрированных в книге регистраций и заявлений.

До девятого класса учебная программа, что в школе, что в гимназии одна и та же. Фактически учебные заведения одинаковые. Верят ли в это родители? Так ли важен для них статус, мы поинтересовались в гимназии №3 Пинска — второй по количеству учащихся гимназий города. В минувшем учебном году здесь обучались 825 детей, что на 227 ребят меньше, чем в гимназии №2.

Как рассказал Ярослав Богатко, директор ГУО «Гимназия №3 имени В.З. Коржа г.Пинска», в гимназии планируют открыть пять первых классов наполняемостью порядка 25 человек. На данный момент можно предположить, что половина учащихся будет из Западного микрорайона, а половина — из других.

О ситуации красноречиво говорят цифры. К этому времени в гимназию №3 было подано 45 заявлений от родителей, чьи дети прописаны в Западном микрорайоне. Желающих из других микрорайонов – более 70.

Пока приемная компания в первые классы городских школ и гимназий Пинска проходит спокойно. Ажиотаж ожидают в последние дни лета. Именно тогда решится судьба многих будущих первоклассников.

 
 
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В этом году в учебные заведения общего среднего образования Пинска детей зачисляют по месту их жительства. Принимают документы в школах и гимназиях с 12 июня до 28...
 
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