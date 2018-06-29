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Аргентина с Месси сразится против Франции с Гризманном в 1/8 финала ЧМ. Онлайн

30.06.2018 14:24 — Разное | Tut.by  
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Матчем в Казани между сборными Франции и Аргентины стартует сегодня розыгрыш плей-офф футбольного чемпионата мира в России. Начало поединка в 17.00, обслуживать встречу будет судейская бригада под началом рефери Алирезы Фагани из Ирана.

И Франция, и Аргентина на предварительном этапе российского мундиаля не явно показали того, чего от них ждали болельщики и специалисты.

Те же французы, хотя и заняли первое место в группе, но вымучили всего 3 гола в трех матчах с Австралией, Перу и Данией. Впрочем, не исключено, что команда Дидье Дешама специально не гнала лошадей, рассчитывая разгоняться по ходу турнира.


Фото: Reuters

Судьба же Аргентины и вовсе висела на волоске вплоть до последних секунд заключительных матчей в группе «D». Соотечественники Диего Марадоны должны сказать огромное спасибо хорватам, который досрочно выполнили задачу выхода в 1/8 финала, но не стали отбывать номер в поединке 3-го тура с Исландией, хотя и вышли на эту встречу полурезервным составом.

У аргентинских звезд было несколько дней, чтобы уладить разногласия в коллективе, угомонить свое эго и заставить его работать на общее дело.

Наставник Хорхе Сампаоли, вопреки слухам, все еще остается у штурвала сборной.

Было время перевести дух и у председателя правления брестского «Динамо» Диего Марадоны, который настолько расплескал свои эмоции и силы в нервных поединках групповой стадии, что после победы над Нигерией был не в состоянии сам покинуть свое место на трибуне.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Аргентина.

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Матчем в Казани между сборными Франции и Аргентины стартует сегодня розыгрыш плей-офф футбольного чемпионата мира в России.
 
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