​Ушёл из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Бочин

Ему было 58 лет. Виктор Бочин – заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта международного класса СССР по лёгкой атлетике (метание копья).

В своё время тренировал Эллину Звереву, которая стала олимпийской чемпионкой в 2000 году в австралийском Сиднее.