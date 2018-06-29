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Ушёл из жизни заслуженный тренер Беларуси Виктор Бочин
Ему было 58 лет. Виктор Бочин – заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта международного класса СССР по лёгкой атлетике (метание копья).
В своё время тренировал Эллину Звереву, которая стала олимпийской чемпионкой в 2000 году в австралийском Сиднее.
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Ему было 58 лет. Виктор Бочин – заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта международного класса СССР по лёгкой атлетике (метание копья).
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