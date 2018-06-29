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Лукашенко очень доверяет КГБ и считает его «чистилищем»

30.06.2018 13:50 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о безусловном доверии КГБ, которое сложилось у него с начала 90-х годов прошлого века.

«Я еще с депутатских времен помню хороших молодых ребят, с которыми я работал вопреки руководству КГБ, которые тайно приносили мне документы, характеризуя тех или иных коррупционеров в высших эшелонах власти», - рассказал А.Лукашенко на встрече с новыми руководителями региональных структур КГБ.

«Это были искренние молодые ребята, которые понимали, что так быть не должно. И с тех пор у меня, даже с советских времен, сложились самые добрые воспоминания и мнение о КГБ. Поэтому я и доверяю КГБ. Но кому доверяешь, того нужно и серьезно проверять", - добавил президент.

«Комитет всегда в любом нашем обществе, и в советские времена, а теперь тем более, был определенным чистилищем нашего общества. И я хочу, чтобы комитет был таким чистилищем, чтобы там были честные, принципиальные, умные профессионалы», - заявил А.Лукашенко.

 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о безусловном доверии КГБ, которое сложилось у него с начала 90-х годов прошлого века. «Я еще с депутатских времен...
 
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