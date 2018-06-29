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Лукашенко назначил нового замглаву КГБ и поменял руководство областных управлений комитета

30.06.2018 13:17 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве КГБ.

Заместителем председателя КГБ Беларуси назначен Владимир Калач, который возглавлял УКГБ по г.Минску и Минской области.

Также президент назначил Дмитрия Реуцкого начальником УКГБ по г.Минску и Минской области, Олега Столярчука - начальником УКГБ по Витебской области, Александра Терехова - начальником УКГБ по Могилевской области, Александра Неверовского - начальником УКГБ по Гродненской области, Сергея Гладышева - начальником УКГБ по Брестской области.

Вячеслав Езерский назначен начальником ГУО "Институт национальной безопасности", сообщает госагентство БелТА.

Д.Реуцкий возглавлял одно из главных управлений центрального аппарата КГБ. О.Столярчук руководил институтом Национальной безопасности. Его преемник на этой должности В.Езерский работал в должности начальника УКГБ по Брестской области, на которую теперь назначен С.Гладышев. Рокировка произошла в руководстве управлений КГБ по Могилевской и Гродненской областям. На аналогичные должности, но в новые регионы назначены А.Терехов и А.Неверовский.

На встрече с новыми руководителями А.Лукашенко подчеркнул, что «главная ваша задача - это безопасность тех процессов и того состояния государства, которые обеспечиваются внутри».

А.Лукашенко отметил, что КГБ многое делает и в плане экономической безопасности, защиты конституционного строя. "Та информация, которую я получаю, она объективна. Нет этой политики - где-то что-то приукрасить, красиво написать», - отметил президент, сказав, что так было «в советские времена и после распада союза, и в первые годы моего президентства».

Среди ключевых задач КГБ президент выделил борьбу с коррупцией и предупреждение терроризма.

«Не дай бог подобные явления (коррупция – ИФ) в КГБ. Это просто будет ужасно как для комитета, ну и прежде всего для меня. Народ меня сразу упрекнет в том, что я слишком вам доверял», - сказал А.Лукашенко.

Президент отметил, что многие из назначаемых в руководство КГБ идут работать в территориальные органы. «Запомните, никакой круговой поруки! Это очень аккуратная работа - у вас, у прокурора, у милиции. Я не зря создавал эту систему, по которой вы по вертикали подчинены председателю КГБ», - отметил президент.

По его словам, представители КГБ в регионах должны найти диалог губернаторами, «но ни в коем случае не щелкая каблуком… «чего изволите». «За комитетом особый глаз в этом отношении. Потому что вреда от кампанейщины и круговой поруки будет больше, чем смыкание, допустим, губернатора с другими руководителями органов и подразделений», - считает глава государства.

Говоря об угрозе терроризма А.Лукашенко отметил, что «эта проблема не характерна для Беларуси, однако успокаиваться ни в коем случае нельзя, имея в виду то, что происходит вокруг». "Тот террор, который охватил всю планету, не факт, что он не зацепит и нас, хотя внутренних причин для этого нет", - подчеркнул президент.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве КГБ. Заместителем председателя КГБ Беларуси назначен Владимир Калач, который...
 
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