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В Вороновском районе горела ферма
30.06.2018 — Разное | Вороновская газета
29.06.2018 в 06.30 поступило сообщение о пожаре здания коровника на территории МТФ в д. Пусяворы Радунского с/С Вороновского района. В результате пожара повреждена кровля на площади 150 кв.м. Работниками хозяйства до прибытия подразделений МЧС из горящего здания эвакуированы 8 телят (возраст до 2 месяцев). Причина пожара устанавливается.
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29.06.2018 в 06.30 поступило сообщение о пожаре здания коровника на территории МТФ в д. Пусяворы Радунского с/С Вороновского района. В результате пожара повреждена кровля...
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