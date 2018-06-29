В Слуцком районе в самом разгаре акция «Каникулы без дыма и огня»





В каникулярный период значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах.

С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, а также проведения образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением спасатели Случчины посетили летние оздоровительные лагеря и учреждения дошкольного образования.

Ребята из многих школ приезжали на экскурсию в пожарную аварийно-спасательную часть №1 г.Слуцка. В обоих случаях детям не приходилось скучать, ребята получили полезные подарки и бурю положительных эмоций, а самое главное пополнили свой багаж знаний в области безопасности жизнедеятельности. Лето продолжается, а значит, в скором времени работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям придут поделиться хорошим настроением и правильными советами к ребятам в детские сады и загородные оздоровительные лагеря.

















































Слуцкий РОЧС