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В магазине «Секонд Плюс+» новое поступление одежды для всей семьи

30.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В магазине «Секонд Плюс+» новое поступление одежды для всей семьи

Мы рады сообщить о большом поступлении детских вещей категории крем (без износа и новые сток вещи).

Мужчин порадуем привозом футболок, а также футболок больших размеров (+сток). Для женщин много-много шортов и футболок. А также много других вещей для всей семьи.

Обращаем Ваше внимание - до 3 июля включительно при покупке производится обмен дисконтных карт с 3% на 5%, с 5% на 7%.

Приходите за покупками! Низкие цены!

Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21 универсама), 8029-588-45-45

Наши группы в соц сетях:
https://vk.com/sekondplus 
https://vk.com/slutsk1116 
https://vk.com/intriga_sl 












ИП Артюшкевич А.М.
УНП 691 566 610

 
 
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Мы рады сообщить о большом поступлении детских вещей категории крем (без износа и новые сток вещи). Мужчин и женщин порадуем привозом футболок и шортов.
 
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