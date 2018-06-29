В магазине «Секонд Плюс+» новое поступление одежды для всей семьи





Мы рады сообщить о большом поступлении детских вещей категории крем (без износа и новые сток вещи).

Мужчин порадуем привозом футболок, а также футболок больших размеров (+сток). Для женщин много-много шортов и футболок. А также много других вещей для всей семьи.

Обращаем Ваше внимание - до 3 июля включительно при покупке производится обмен дисконтных карт с 3% на 5%, с 5% на 7%.

Приходите за покупками! Низкие цены!

Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21 универсама), 8029-588-45-45

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ИП Артюшкевич А.М.

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