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В магазине «Секонд Плюс+» новое поступление одежды для всей семьи
30.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Мы рады сообщить о большом поступлении детских вещей категории крем (без износа и новые сток вещи).
Мужчин порадуем привозом футболок, а также футболок больших размеров (+сток). Для женщин много-много шортов и футболок. А также много других вещей для всей семьи.
Обращаем Ваше внимание - до 3 июля включительно при покупке производится обмен дисконтных карт с 3% на 5%, с 5% на 7%.
Приходите за покупками! Низкие цены!
Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21 универсама), 8029-588-45-45
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ИП Артюшкевич А.М.
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Мы рады сообщить о большом поступлении детских вещей категории крем (без износа и новые сток вещи). Мужчин и женщин порадуем привозом футболок и шортов.
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