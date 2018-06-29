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Мастер кулинарных дел

30.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Мастер кулинарных дел

Надежда Сенчук из Свислочи вполне может претендовать на этот статус, поэтому и решила поучаствовать в редакционном конкурсе любителей проводить время у плиты.


Признается, что готовить ее научил папа. Благодаря его науке кое-что сварить-испечь Надя могла еще будучи школьницей: суп, драники, оладьи…


Теперь, конечно, спектр Надиных кулинарных умений намного шире. С одной стороны, она с удовольствием пробует новые рецепты, которые подсматривает в интернете, в кулинарных шоу и программах (понравившееся берет «на карандаш»). С другой – то и дело возвращается к проверенным рецептам и блюдам, вкус которых уже успела оценить.


Надя любит готовить все. Но больше ей нравится заниматься выпечкой из дрожжевого теста. Винтики, рецептом приготовления которых молодая хозяйка с нами делится сегодня, уже успели попробовать и похвалить ее родные, друзья и знакомые. Есть у Нади и кулинарные планы: она хочет научиться делать пончики с начинкой.

 

 

Винтики

Мастер кулинарных дел

 


Ингредиенты: 2 яйца, 50 г дрожжей, 3 ст. л. сахара, 1 пачка маргарина (200 г), 1 ст. теплого молока, 4,5 ст. муки, ванилин, щепотка соли, ванилин.
Начинка на выбор: корица с сахаром, вареная сгущенка или сухой кисель (очень вкусно с клюквенным).


Приготовление. В теплом молоке (полстакана) с 2 ст. л. сахара развести дрожжи. Отдельно взбить яйца с 1 ст. л. сахара, добавить соль, ванилин, размягченный маргарин, муку, оставшееся молоко, подошедшие дрожжи и вымесить тесто. Оставить его на 1 час в холодильнике.


Затем тесто тонко раскатать, нарезать ромбиками, равномерно распределить начинку и свернуть. Выпекать в разогретой духовке 30–40 минут до золотистого цвета. Готовые винтики хорошенько обкатать в сахарной пудре.

 

Наталья ТУРКО.

Фото автора.

 

 
 
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Надежда Сенчук из Свислочи вполне может претендовать на этот статус, поэтому и решила поучаствовать в редакционном конкурсе любителей проводить время у плиты.
 
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