Мастер кулинарных дел

Надежда Сенчук из Свислочи вполне может претендовать на этот статус, поэтому и решила поучаствовать в редакционном конкурсе любителей проводить время у плиты.



Признается, что готовить ее научил папа. Благодаря его науке кое-что сварить-испечь Надя могла еще будучи школьницей: суп, драники, оладьи…



Теперь, конечно, спектр Надиных кулинарных умений намного шире. С одной стороны, она с удовольствием пробует новые рецепты, которые подсматривает в интернете, в кулинарных шоу и программах (понравившееся берет «на карандаш»). С другой – то и дело возвращается к проверенным рецептам и блюдам, вкус которых уже успела оценить.



Надя любит готовить все. Но больше ей нравится заниматься выпечкой из дрожжевого теста. Винтики, рецептом приготовления которых молодая хозяйка с нами делится сегодня, уже успели попробовать и похвалить ее родные, друзья и знакомые. Есть у Нади и кулинарные планы: она хочет научиться делать пончики с начинкой.

Винтики







Ингредиенты: 2 яйца, 50 г дрожжей, 3 ст. л. сахара, 1 пачка маргарина (200 г), 1 ст. теплого молока, 4,5 ст. муки, ванилин, щепотка соли, ванилин.

Начинка на выбор: корица с сахаром, вареная сгущенка или сухой кисель (очень вкусно с клюквенным).

Приготовление. В теплом молоке (полстакана) с 2 ст. л. сахара развести дрожжи. Отдельно взбить яйца с 1 ст. л. сахара, добавить соль, ванилин, размягченный маргарин, муку, оставшееся молоко, подошедшие дрожжи и вымесить тесто. Оставить его на 1 час в холодильнике.

Затем тесто тонко раскатать, нарезать ромбиками, равномерно распределить начинку и свернуть. Выпекать в разогретой духовке 30–40 минут до золотистого цвета. Готовые винтики хорошенько обкатать в сахарной пудре.

Наталья ТУРКО.

Фото автора.