​Сбитый автомобилем светофор упал на пенсионерку в Молодечно

Инцидент произошёл утром 29 июня на пересечении улиц В.Гостинец и Б.Хмельницкого.

27-летний водитель Volkswagen Golf решил развернуться на регулируемом перекрёстке на зелёный сигнал светофора, но не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю Mitsubishi Carisma, за рулём которого находился 41-летний мужчина. При столкновении автомобиль Mitsubishi выехал на тротуар и сбил светофор, который (по предварительной информации) упал на 80-летнюю пенсионерку. Известно, что оба водителя были трезвыми. Пострадавшую с переломом левого предплечья и травмой колена доставили в больницу.