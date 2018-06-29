|
8 приложений-клонов, которые стоит «создать», чтобы прокачать навыки программирования
Чтобы стать профессионалом в разработке, как и в любой другой сфере, нужно очень постараться. Так же, чтобы накачать большие мышцы, мало просто читать о тренировках: нужно пойти в спортзал и часами вкалывать на тренажёрах. Разработчик и основатель Индрек Ласн
Проект 1: клон Trello
Чему это научит:
Проект 2: панель управления пользователями
Простое CRUD-приложение — отличное задание для старта. Чему это научит:
Проект 3: трекер криптовалют
Это должно быть нативное мобильное приложение, написанное на Swift, Objective-C, React Native, Java или же Kotlin. Чему это научит:
Можно воспользоваться
Проект 4: самостоятельно настроить webpack-конфиг с нуля
Технически, это не приложение, но тем не менее очень поможет понять, как работает вебпак изнутри. Так этот «чёрный ящик» станет мощным инструментом в арсенале разработчика.
Требования:
Дополнительный
Проект 5: клон Hacker News
Многие рано или поздно строят свою версию этого новостного сайта. Чему это научит:
Вот здесь —
Проект 6: список дел
Подобных приложений немало, и они неспроста так популярны. Небольшой менеджер задач поможет освоить самые азы. Построить его можно сначала на Javascript, а потом — с помощью любого фреймворка или библиотеки. Чему это научит:
Проект 7: сортируемый список с перетаскиванием элементов
Очень полезен, чтобы разобраться с
Проект 8: клон мессенджера (нативное приложение)
Понимание принципа работы нативных и веб-приложений даст разработчику хорошее преимущество перед остальными. Чему это научит:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы стать профессионалом в разработке, как и в любой другой сфере, нужно очень постараться. Так же, чтобы накачать большие мышцы, мало просто читать о тренировках:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)