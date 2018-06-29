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8 приложений-клонов, которые стоит «создать», чтобы прокачать навыки программирования

30.06.2018 14:00 — Разное | dev.by  
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Чтобы стать профессионалом в разработке, как и в любой другой сфере, нужно очень постараться. Так же, чтобы накачать большие мышцы, мало просто читать о тренировках: нужно пойти в спортзал и часами вкалывать на тренажёрах. Разработчик и основатель Индрек Ласн предложил 8 отличных упражнений, которые помогут «прокачать» навыки программирования. Для создания приложений можно использовать любые удобные средства разработки.

8 приложений-клонов, которые стоит «создать», чтобы прокачать навыки программирования

Проект 1: клон Trello

Чему это научит:

  • роутинг; технология перетаскивания (drag and drop);
  • создание новых объектов (досок, списков, карточек);
  • обработка и валидация данных;
  • клиентская часть: как использовать локальное хранилище, сохранять данные в локальном хранилище, читать данные из локального хранилища;
  • серверная часть: как использовать базы данных, сохранять данные в базу, читать данные из базы.

Пример GitHub-репозитория, созданного на React/Redux.

Демо-версия клона Trello Индрека Ласна.

8 приложений-клонов, которые стоит «создать», чтобы прокачать навыки программирования

Проект 2: панель управления пользователями

Простое CRUD-приложение — отличное задание для старта. Чему это научит:

  • создание пользователей, управление пользователями;
  • взаимодействие с базами данных: создание, чтение, редактирование, удаление;
  • валидация входных данных и работа с формами.

8 приложений-клонов, которые стоит «создать», чтобы прокачать навыки программирования

Репозиторий GitHub

Проект 3: трекер криптовалют

Это должно быть нативное мобильное приложение, написанное на Swift, Objective-C, React Native, Java или же Kotlin. Чему это научит:

  • как работают нативные приложения;
  • как извлекать данные из API;
  • как работают нативные раскладки;
  • как работать с мобильными эмуляторами.

Можно воспользоваться вот этим API и готовым руководством по созданию такого приложения.

8 приложений-клонов, которые стоит «создать», чтобы прокачать навыки программирования

Репозиторий GitHub

Проект 4: самостоятельно настроить webpack-конфиг с нуля

Технически, это не приложение, но тем не менее очень поможет понять, как работает вебпак изнутри. Так этот «чёрный ящик» станет мощным инструментом в арсенале разработчика.

Требования:

  • скомпилировать es7 в es5 (основа);
  • скомпилировать jsx в js или .vue в .js (чтобы познакомиться с загрузчиками);
  • настроить webpack-dev-server и горячую перезагрузку модулей (vue-cli и create-react-app используют и то, и  другое);
  • научиться развёртывать вебпак-проекты на Heroku, now.sh или Github pages;
  • настроить в любимом препроцессоре компиляцию scss, less, stylus в простой css;
  • научиться использовать изображения и svg-файлы с вебпаком.

Дополнительный ресурс для тех, кто начинает «совсем» с нуля.

8 приложений-клонов, которые стоит «создать», чтобы прокачать навыки программирования

Проект 5: клон Hacker News

Многие рано или поздно строят свою версию этого новостного сайта. Чему это научит:

  • взаимодействовать с программными интерфейсами Hacker News;
  • как создавать одностраничные приложения;
  • как реализовывать такие функции, как просмотр комментариев, отдельных комментариев, профилей; роутинг.

Вот здесь — документация по API Hacker News.

8 приложений-клонов, которые стоит «создать», чтобы прокачать навыки программирования

Проект 6: список дел

Подобных приложений немало, и они неспроста так популярны. Небольшой менеджер задач поможет освоить самые азы. Построить его можно сначала на Javascript, а потом — с помощью любого фреймворка или библиотеки. Чему это научит:

  • создание новых задач;
  • валидация полей;
  • фильтрация задач: завершённые, активные, все (применять функции filter и reduce);
  • понимание основ Javascript.

8 приложений-клонов, которые стоит «создать», чтобы прокачать навыки программирования

TodoMVC

Проект 7: сортируемый список с перетаскиванием элементов

Очень полезен, чтобы разобраться с API перетаскивания. Умение создавать более сложные приложения всегда выделяет разработчика на фоне остальных. Чему это научит:

  • понимание API перетаскивания;
  • создание насыщенных пользовательских интерфейсов.

8 приложений-клонов, которые стоит «создать», чтобы прокачать навыки программирования

Репозиторий GitHub

Проект 8: клон мессенджера (нативное приложение)

Понимание принципа работы нативных и веб-приложений даст разработчику хорошее преимущество перед остальными. Чему это научит:

  • вебсокеты (мгновенный обмен сообщениями);
  • как работают нативные приложения;
  • как работают раскладки в нативных приложениях;
  • роутинг в нативных приложениях.

8 приложений-клонов, которые стоит «создать», чтобы прокачать навыки программирования

 
Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
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