8 приложений-клонов, которые стоит «создать», чтобы прокачать навыки программирования

Чтобы стать профессионалом в разработке, как и в любой другой сфере, нужно очень постараться. Так же, чтобы накачать большие мышцы, мало просто читать о тренировках: нужно пойти в спортзал и часами вкалывать на тренажёрах. Разработчик и основатель Индрек Ласн предложил 8 отличных упражнений, которые помогут «прокачать» навыки программирования. Для создания приложений можно использовать любые удобные средства разработки.





Проект 1: клон Trello

Чему это научит:

роутинг; технология перетаскивания (drag and drop);

создание новых объектов (досок, списков, карточек);

обработка и валидация данных;

клиентская часть: как использовать локальное хранилище, сохранять данные в локальном хранилище, читать данные из локального хранилища;

серверная часть: как использовать базы данных, сохранять данные в базу, читать данные из базы.

Пример GitHub-репозитория , созданного на React/Redux.

Демо-версия клона Trello Индрека Ласна.





Проект 2: панель управления пользователями

Простое CRUD-приложение — отличное задание для старта. Чему это научит:

создание пользователей, управление пользователями;

взаимодействие с базами данных: создание, чтение, редактирование, удаление;

валидация входных данных и работа с формами.





Репозиторий GitHub

Проект 3: трекер криптовалют

Это должно быть нативное мобильное приложение, написанное на Swift, Objective-C, React Native, Java или же Kotlin. Чему это научит:

как работают нативные приложения;

как извлекать данные из API;

как работают нативные раскладки;

как работать с мобильными эмуляторами.

Можно воспользоваться вот этим API и готовым руководством по созданию такого приложения.

Репозиторий GitHub

Проект 4: самостоятельно настроить webpack-конфиг с нуля

Технически, это не приложение, но тем не менее очень поможет понять, как работает вебпак изнутри. Так этот «чёрный ящик» станет мощным инструментом в арсенале разработчика.

Требования:

скомпилировать es7 в es5 (основа);

скомпилировать jsx в js или .vue в .js (чтобы познакомиться с загрузчиками);

настроить webpack-dev-server и горячую перезагрузку модулей (vue-cli и create-react-app используют и то, и другое);

научиться развёртывать вебпак-проекты на Heroku, now.sh или Github pages;

настроить в любимом препроцессоре компиляцию scss, less, stylus в простой css;

научиться использовать изображения и svg-файлы с вебпаком.

Дополнительный ресурс для тех, кто начинает «совсем» с нуля.





Проект 5: клон Hacker News

Многие рано или поздно строят свою версию этого новостного сайта. Чему это научит:

взаимодействовать с программными интерфейсами Hacker News;

как создавать одностраничные приложения;

как реализовывать такие функции, как просмотр комментариев, отдельных комментариев, профилей; роутинг.

Вот здесь — документация по API Hacker News.





Проект 6: список дел

Подобных приложений немало, и они неспроста так популярны. Небольшой менеджер задач поможет освоить самые азы. Построить его можно сначала на Javascript, а потом — с помощью любого фреймворка или библиотеки. Чему это научит:

создание новых задач;

валидация полей;

фильтрация задач: завершённые, активные, все (применять функции filter и reduce);

понимание основ Javascript.





TodoMVC

Проект 7: сортируемый список с перетаскиванием элементов

Очень полезен, чтобы разобраться с API перетаскивания . Умение создавать более сложные приложения всегда выделяет разработчика на фоне остальных. Чему это научит:

понимание API перетаскивания;

создание насыщенных пользовательских интерфейсов.





Репозиторий GitHub

Проект 8: клон мессенджера (нативное приложение)

Понимание принципа работы нативных и веб-приложений даст разработчику хорошее преимущество перед остальными. Чему это научит:

вебсокеты (мгновенный обмен сообщениями);

как работают нативные приложения;

как работают раскладки в нативных приложениях;

роутинг в нативных приложениях.



