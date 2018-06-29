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Репетиция авиашоу ко Дню Независимости: видеофакт
Новости Беларуси. В небе над Минском 30 июня прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В воздух взмыла основная авиатехника белорусской армии: боевые вертолеты Ми-8, истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 – всего семь типов судов. По традиции откроют воздушную колонну вертолеты с флагштоками, а завершат транспортные самолеты с дымами в цветах национального флага.
Отметим: авиация стартует с трех аэродромов, в том числе и с территории России.
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Новости Беларуси. В небе над Минском 30 июня прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В воздух...
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