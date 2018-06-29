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Чеддер своими руками: как в белорусской глубинке делают английский сыр

30.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Жители белорусской глубинки научились готовить английские и голландские сыры. Евгений Ковалевич с женой Валентиной из деревни Камень делают моцареллу и чеддер своими руками и угощают родственников и друзей. Продукт получается всегда разный на вкус, передает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Самая маленькая кастрюля для сыра – 15 литров. Но чаще Евгений Ковалевич пользуется 40-литровой. Ради головки ароматного чеддера или гауды готов стоять у плиты по шесть часов. Работает с женой в четыре руки.
  
«Чем меньше молока, тем меньше сыра. А мы любим, когда сыра много», – говорит Евгений Ковалевич. 

Секретов из приготовления сыра не делают: молоко, соль, закваска. Смесь разливают по формам и ставят под пресс. Затем на хранение в погреб. Дольше трех месяцев сыры здесь не задерживаются.
  
«Мы его просто режем и кушаем – не можем дотерпеть. Чем дольше сыр будет храниться, тем лучше. Пока у нас только месячные сыры, выдержанных по полгода, к сожалению, нет», – отмечает Евгений Ковалевич.

Чем дольше сыр созревает, тем он ароматнее. А вкус домашнего чеддера зависит от молока.

«У коровы молоко «на языке» – как накормили, так и надоили. Бывает 15-18 литров. Ранней весной, когда трава сочная, у молока необыкновенный вкус молока. А когда корова стоит под зноем, молоко другое на вкус», – рассказывает Валентина Ковалевич.

Своей коровы у Ковалевичей нет. Сырьем их снабжают родители. А главные ценители домашнего сыра – родственники и друзья.

  



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Евгений Ковалевич с женой Валентиной из деревни Камень делают моцареллу и чеддер своими руками и угощают родственников и друзей.
 
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