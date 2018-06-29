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Чеддер своими руками: как в белорусской глубинке делают английский сыр
30.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Жители белорусской глубинки научились
Самая маленькая кастрюля для сыра – 15 литров. Но чаще Евгений Ковалевич пользуется 40-литровой. Ради головки ароматного чеддера или гауды готов стоять у плиты по шесть часов. Работает с женой в четыре руки.
Секретов из приготовления сыра не делают: молоко, соль, закваска. Смесь разливают по формам и ставят под пресс. Затем на хранение в погреб. Дольше трех месяцев сыры здесь не задерживаются.
Чем дольше сыр созревает, тем он
Своей коровы у Ковалевичей нет. Сырьем их снабжают родители. А главные ценители домашнего сыра – родственники и друзья.
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Евгений Ковалевич с женой Валентиной из деревни Камень делают моцареллу и чеддер своими руками и угощают родственников и друзей.
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