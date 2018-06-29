​8-месячный ребёнок погиб в ДТП в Кобринском районе

Около восьми утра 30 июня на территории Кобринского района на автодороге М1 Брест - Минск - граница РФ произошло ДТП.

27-летний водитель легковушки Nissan Qashqai (житель Германии с российским гражданством) столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ», который ехал в попутном направлении. От удара Nissan вылетел на барьерное ограждение.

8-месячный малыш – сын водителя, его перевозили в люльке. От полученных травм ребёнок скончался в больнице. Ещё один пассажир автомобиля (он находился на переднем пассажирском сидении), мужчина 1954 года рождения, также гражданин России, получил повреждения и находится в больнице.

По имеющимся сведениям, все участники аварии были пристёгнуты. Всего в машине находилось шесть пассажиров. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.