Трагедия: в ДТП на трассе М1 под Кобрином погиб 8-месячный ребенок из Германии









Фото: ГАИ

auto.tut.by ДТП произошло около 8.00 на 61 км трассы. Как сообщает областная ГАИ, 27-летний водитель легковушки, гражданин Германии, врезался в попутную фуру. От удара Nissan вынесло на барьерное ограждение, сообщает









Фото: ГАИ

В результате столкновения серьезные травмы получил 8-месячный ребенок, гражданства Германии, которого везли в автолюльке. От полученных повреждений малыш умер в больнице. Еще один пассажир Nissan, россиянин, с различными травмами доставлен в кобринскую больницу.



