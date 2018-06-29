Белорусская youtube-звезда стала финалисткой музыкального шоу

Лера Яскевич впечатлила судей своей игрой на гитаре. Певец Uzari выбрал ее среди всех участников и вызвался довести до финала. Лера известна тем, что вдохновенно исполняет кавер-версии песен на русском и английском языках. Ее youtube-канал насчитывает свыше 400 тыс. подписчиков, а снятые ролики собрали в общей сложности около 40 млн просмотров.





В финал также вышел 26-летний минчанин Ян Венгейчик, который будет заниматься с Анной Шаркуновой. Прошла отбор и 24-летняя Маргарита Бабицкая из Фаниполя, которой вызвался помочь Герман Титов. Вместе с Лерой Яскевичей они войдут в эстрадный лагерь музыкального проекта.





Противостоять им будут молодые таланты, выбранные представителями youtube-сообщества. Так, в финал прошел 21-летний Александр Романенко из Волковыска, которому будет помогать певица Зена.



Поющий блогер Homie будет работать с 19-летней минчанкой Алисой Вопнярской, а рэпер Пэйнер поможет пробиться на музыкальный олимп 30-летнему Максиму Олицкому из Новополоцка. Поющий блогер Homie будет работать с 19-летней минчанкой Алисой Вопнярской, а рэпер Пэйнер поможет пробиться на музыкальный олимп 30-летнему Максиму Олицкому из Новополоцка.





Музыкальным мастерам предстоит написать финалистам песню, придумать образ, записать трек и влиять на голоса. При этом каждый лагерь может работать совместно, подсказывать и вызывать другую сторону на батлы. На судьбу финалистов могут влиять только зрители с помощью голосов и комментариев на канале INSYNC.TV.





В отборе участвовали сотни талантливых белорусов. Больше всего заявок поступило из Минска – 71%. На втором месте – Брестская область с 10%, а третье разделили Гомельский и Гродненский регионы (от каждого – по 6% участников). На Витебскую область пришлось 5% заявок, а на Могилевскую – 2%.





Победитель конкурса получит от Альфа-Банка возможность снять собственный клип, ротацию песни на радио и $2 тыс. в эквиваленте. Суперфинал музыкального шоу состоится в начале сентября.



