Студентку ЕГУ сняли с поезда на границе





Марфа Рабкова. Фото из социальных сетей





Белорусские пограничники забрали у девушки паспорт и билет без объяснения причин.





Девушка сообщила правозащитникам, что таможенники компенсировали ей 6 рублей за то, что она не смогла доехать до конечной точки. Девушка боялась, что пограничники ее задержат, так что она не успеет на поезд в 22. Следующий поезд через Гудогай в сторону Минска идет около 4-х часов утра.





На вопросы активистки насчет причин задержания пограничник ответил: "Не мы это решаем. Мы делаем то, что от нас требуют".





Рабкова ехала в Минск после окончания сессии в ЕГУ.









сообщает Еврорадио. Ранее ее уже неоднократно задерживали на границе,Еврорадио.



