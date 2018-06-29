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Студентку ЕГУ сняли с поезда на границе

30.06.2018 15:15 — Разное | Партизан  
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Активистку анархистского движения Марфу Рабкову, которые ехала поездом из Вильнюса в Беларусь, задержали на границе, сообщает правозащитный сайт "Весна".


Марфа Рабкова. Фото из социальных сетей

Белорусские пограничники забрали у девушки паспорт и билет без объяснения причин.

Девушка сообщила правозащитникам, что таможенники компенсировали ей 6 рублей за то, что она не смогла доехать до конечной точки. Девушка боялась, что пограничники ее задержат, так что она не успеет на поезд в 22. Следующий поезд через Гудогай в сторону Минска идет около 4-х часов утра.

На вопросы активистки насчет причин задержания пограничник ответил: "Не мы это решаем. Мы делаем то, что от нас требуют".

Рабкова ехала в Минск после окончания сессии в ЕГУ.


Ранее ее уже неоднократно задерживали на границе, сообщает Еврорадио.


 
Теги: Минск
 
 
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Активистку анархистского движения Марфу Рабкову, которые ехала поездом из Вильнюса в Беларусь, задержали на границе, сообщает правозащитный сайт "Весна".
 
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