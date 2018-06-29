Сегодня в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже состоялся выпускной. Дипломы о среднем специальном образовании получили 85 выпускников специальности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства».
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В аграрно-техническом колледже прошел выпускной
30.06.2018 — Разное | Газета Авангард
Сегодня в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже состоялся выпускной. Дипломы о среднем специальном образовании получили 85 выпускников специальности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства».
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Сегодня в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже состоялся выпускной. Дипломы о среднем специальном образовании получили 85 выпускников...
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