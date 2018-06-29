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Автомобиль такси перевернулся на мокрой дороге в Мозыре
Фото: ТКМ "Мозыр"
Авария произошла днём в пятницу в районе Кургана Славы – на улице Рыжкова. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сообщается, что 24-летний водитель такси не взял в расчёт погодные условия при движении, лишился контроля над управлением и врезался в другой автомобиль. После столкновения транспортное средство Opel Vectra перевернулось на крышу.
На данный момент сотрудники ГАИ проводят проверку по данному факту, рассматривается вопрос о привлечении виновника дорожно-транспортного происшествия к административной ответственности.
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29 июня, в Мозыре, на мокрой дороге автомобиль такси перевернулся в результате заноса.
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