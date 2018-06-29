Автомобиль такси перевернулся на мокрой дороге в Мозыре



Фото: ТКМ "Мозыр"

Авария произошла днём в пятницу в районе Кургана Славы – на улице Рыжкова. К счастью, обошлось без пострадавших.Сообщается, что 24-летний водитель такси не взял в расчёт погодные условия при движении, лишился контроля над управлением и врезался в другой автомобиль. После столкновения транспортное средство Opel Vectra перевернулось на крышу.На данный момент сотрудники ГАИ проводят проверку по данному факту, рассматривается вопрос о привлечении виновника дорожно-транспортного происшествия к административной ответственности.