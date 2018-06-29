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Слонимское ЖКХ предлагает жителям справлять нужду во дворе и закапывать

30.06.2018 14:23 — Разное | UDF  
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Жители деревни Суринка в Слонимском районе уже месяц добиваются от местных властей ремонта канализации в многоквартирном доме. Пока все безрезультатно.

Проблема началась еще в мае, когда туалет и ванна в квартире Оксаны Ильясовой в доме по улице Центральной 54а начали заполняться фекалиями, сообщает «Газета Слонимская».

Женщина вместе с другими жильцами дома обратилась в Слонимское ЖКХ, с просьбой устранить проблему. Там ей порекомендовали адресовать свою проблему в агрохозяйство.

Слонимское ЖКХ предлагает жителям справлять нужду во дворе и закапывать

Жители не знают, как добиться от чиновников решения проблемы. Фото: Евгений Володащук/«Газета Слонимская»

Однако сельхозпредприятие не взялось помочь людям, отправив страдальцев обратно в ЖКХ.

«Они мне с насмешкой говорили, бери лопату, копай яму на улице, там справляй нужду и закапывай», – говорит женщина.

Слонимское ЖКХ предлагает жителям справлять нужду во дворе и закапывать

Оксана признается, что устала жить в невыносимых условиях. Фото: Евгений Володащук/«Газета Слонимская»

На вопрос, кто так жестоко над ней насмехался, Оксана не ответила, но то, что над ее проблемой местная власть лишь посмеивается, не скрывает.

Слонимское ЖКХ предлагает жителям справлять нужду во дворе и закапывать

Жители дома по улице Центральной 54а в деревне Суринка вынесли из подвала все заготовки, так как хранить их в таких условиях невозможно. Фото: Евгений Володащук/«Газета Слонимская»

«Я не могу даже постирать свои вещи, достало уже все», – говорит Оксана.

Слонимское ЖКХ предлагает жителям справлять нужду во дворе и закапывать

Сельчане заявляют, что дом давно находится в аварийном состоянии. Фото: Евгений Володащук/«Газета Слонимская»

«Трубы менять давно пора. Окна открыть нельзя, так как мы боимся, что рамы вывалятся. Но до наших проблем нет никому дела», – замечают сельчане.

По словам жителей, помочь им ЖКХ не спешит, хотя они исправно платят за все услуги и делают отчисления на капитальный ремонт.

 
 
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Жители деревни Суринка в Слонимском районе уже месяц добиваются от местных властей ремонта канализации в многоквартирном доме.
 
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