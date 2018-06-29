Слонимское ЖКХ предлагает жителям справлять нужду во дворе и закапывать





Жители не знают, как добиться от чиновников решения проблемы. Фото: Евгений Володащук/«Газета Слонимская»





Оксана признается, что устала жить в невыносимых условиях. Фото: Евгений Володащук/«Газета Слонимская»





Жители дома по улице Центральной 54а в деревне Суринка вынесли из подвала все заготовки, так как хранить их в таких условиях невозможно. Фото: Евгений Володащук/«Газета Слонимская»





Сельчане заявляют, что дом давно находится в аварийном состоянии. Фото: Евгений Володащук/«Газета Слонимская»

Проблема началась еще в мае, когда туалет и ванна в квартирев доме по улице Центральной 54а начали заполняться фекалиями, сообщаетЖенщина вместе с другими жильцами дома обратилась в Слонимское ЖКХ, с просьбой устранить проблему. Там ей порекомендовали адресовать свою проблему в агрохозяйство.Однако сельхозпредприятие не взялось помочь людям, отправив страдальцев обратно в ЖКХ.– говорит женщина.На вопрос, кто так жестоко над ней насмехался, Оксана не ответила, но то, что над ее проблемой местная власть лишь посмеивается, не скрывает.– говорит Оксана.«Трубы менять давно пора. Окна открыть нельзя, так как мы боимся, что рамы вывалятся. Но до наших проблем нет никому дела», – замечают сельчане.По словам жителей, помочь им ЖКХ не спешит, хотя они исправно платят за все услуги и делают отчисления на капитальный ремонт.