​Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве КГБ

Заместителем председателя КГБ Беларуси назначили Владимира Калача, ранее он возглавлял управление комитета по Минску и Минской области. Теперь же им станет руководить Дмитрий Реуцкий, который до настоящего времени являлся главой одного из главных управлений центрального аппарата ведомства.

Начальником УКГБ по Витебской области стал Олег Столярчук. Ранее руководил Институтом национальной безопасности. Это место теперь возглавит Вячеслав Езерский (работал в должности начальника УКГБ по Брестской области, на которую теперь назначен Сергей Гладышев).