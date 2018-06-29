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​Белорусские туристы не захотели лететь на неисправном самолёте и застряли в киевском аэропорту

30.06.2018 16:08 — Разное | ОНТ  
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Каждый год летом приходят сообщения об испорченном отдыхе. Вот и сегодня стало известно о том, что белорусские туристы застряли в киевском аэропорту Борисполь. Самолёт, который им предоставили, оказался неисправным. Почти все наши соотечественники отказались лететь на курорт.

Из Борисполя в Хургаду летели 170 пассажиров, белорусов в их числе – около 60 человек. Рейс сначала отложили на четыре часа, затем ещё на пять. Людей успокоили, но ждали в итоге более 16 часов. Вместо обещанного Boeing 737подали McDonnell Douglas. Через полчаса после взлёта самолёт вернулся в аэропорт. Вынужденную посадку объяснили технической неисправностью. По словам пассажиров, они заметили странный шлейф с правой стороны крыла. После приземления туристов заверили, что через час они всё же отправятся в Хургаду. Однако когда им предоставили тот же самолёт, многие не рискнули и написали коллективный отказ.

Александр Коломиец, дежурный по отделу аэропорта Борисполь Службы Безопасности Украины: «Некоторые люди отказывались выходить из самолёта, были неполадки в компьютерной системе, заседала комиссия. Прозвонили в организацию, у которой приобретали этот самолёт, посоветовались со специалистами, просмотрели, проверили ещё раз, и этот борт улетел с людьми, которые пожелали улетать».

Вылет перенесли ещё примерно на семь часов. Многие путешественники – жители Гомеля. Туркомпания (а её головной офис находится в областном центре) предложила несколько вариантов решения проблемы.

Елена Руденкова, руководитель туристическая компании Join UP: «Кто хотел вернуться домой, то вернулся. Им будут возвращены деньги в полном объёме. Кто захотел полететь, тот улетел, данный борт долетел до Хургады, забрал отдохнувших туристов и вернулся в Киев. Никто не выпустит самолёт, пока он не будет готов к вылету».

Ещё одна альтернатива – отдых в другой стране. Три белорусские семьи, оказавшиеся в этой ситуации, согласились на путёвку в Албанию. По словам руководителя турфирмы, ситуация под контролем.

 
Теги: Гомель
 
 
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Самолёт, который им предоставили, оказался неисправным. Почти все наши соотечественники отказались лететь на курорт.
 
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