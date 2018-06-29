Все больше иностранных известных личностей говорят о том, что их родственники – выходцы из Беларуси. Муж дочери президента Трампа, телеведущий и журналист Ларри Кинг, а теперь выяснилось, что беларуские корни есть и у одного из главных актеров Marvel Пола Радда, который играет роль Человека-муравья.



Об этом актер сказал в интервью для mirf.ru: «Настоящая фамилия моего отца – Рудницкий. Недавно я снялся в телешоу, посвящённом поискам своих корней, и там узнал, что родители моего отца родом из деревни Холмеч в Гомельской области Беларуси, а моего прадеда призвали на службу в русскую армию 1 ноября 1895 года. Но это всё, что я знаю. Хотелось бы большего».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Человек-муравей Пол Радд рассказал, что родители его отца родом из беларуской деревни Все больше иностранных известных личностей говорят о том, что их родственники – выходцы из Беларуси. Муж дочери президента Трампа, телеведущий и журналист Ларри...