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Человек-муравей Пол Радд рассказал, что родители его отца родом из беларуской деревни

30.06.2018 14:29 — Разное | KYKY  
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Все больше иностранных известных личностей говорят о том, что их родственники – выходцы из Беларуси. Муж дочери президента Трампа, телеведущий и журналист Ларри Кинг, а теперь выяснилось, что беларуские корни есть и у одного из главных актеров Marvel Пола Радда, который играет роль Человека-муравья. 

Об этом актер сказал в интервью для mirf.ru: «Настоящая фамилия моего отца – Рудницкий. Недавно я снялся в телешоу, посвящённом поискам своих корней, и там узнал, что родители моего отца родом из деревни Холмеч в Гомельской области Беларуси, а моего прадеда призвали на службу в русскую армию 1 ноября 1895 года. Но это всё, что я знаю. Хотелось бы большего». 

 
 
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Все больше иностранных известных личностей говорят о том, что их родственники – выходцы из Беларуси. Муж дочери президента Трампа, телеведущий и журналист Ларри...
 
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