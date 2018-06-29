Правительство Беларуси определило перечень вопросов к переписи населения 2019 года

Правительство Беларуси утвердило перечень вопросов к переписи населения, которая пройдет с 4 по 30 октября 2019 года.

Перечень вопросов утвержден постановлением правительства N505 от 28 июня 2018 года.

В ходе переписи с использованием данных вопросов будет осуществляться сбор персональных данных в отношении граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике.

В перечень включены вопросы, касающиеся основных демографических характеристик и характеризующие миграционную активность. В части национально-этнических характеристик национальность (этническая принадлежность) будет определяться по самоопределению и желанию респондента, а для детей в возрасте до 14 лет – по определению родителей. Также переписчики спросят про родной язык и язык, на котором респондент обычно разговаривает дома.

Традиционно в перечень входят вопросы касающиеся образования, источников средств к существованию, занятости, количества детей, жилищных условий.

Отдельным блоком собраны вопросы, касающиеся сельскохозяйственной деятельности: наличие в собственности или владении, пользовании домохозяйства земельных участков в 2019 году с указанием их количества, характеристика земельных участков и цели их использования, наличие на земельных участках плодово-ягодных насаждений и кустарников на 1 октября 2019 года. Также сельские жители должны будут рассказать о количество (площади) плодово-ягодных насаждений в плодоносящем возрасте по видам, наличии и количестве в хозяйстве скота, птицы и пчелосемей на 1 октября 2019 года.

Перепись населения в Беларуси проводится каждые 10 лет, начиная с 1999 года. В октябре 2017 года проведена пробная перепись в качестве подготовки к переписи 2019 года, которая состоится в соответствии с принятым в октябре 2016 года указом президента.