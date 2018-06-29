﻿ В Грузии жара до +43, власти изменили график вступительных экзаменов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Грузии жара до +43, власти изменили график вступительных экзаменов

30.06.2018 14:35 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

График единых национальных экзаменов в Грузии изменен из-за ожидаемой в ближайшие дни сильной жары, сообщила в субботу телекомпании "Имеди" руководитель Национального центра экзаменов и оценок Майя Миминошвили.

Уже третий день в отдельных регионах Грузии, в том числе в Тбилиси, температура воздуха держится на отметке плюс 40-41 градусов. По прогнозам синоптиков, сильная жара - до +43 градусов, сохранится до 4 июля.

Именно на эти дни выпадает часть единых национальных экзаменов. По словам руководителя центра, поскольку в большинстве экзаменационных центрах нет кондиционеров, в график сдачи экзаменов внесены изменения.

Так, абитуриенты, которые должны были сдавать экзамены по грузинскому языку и литературе в полдень 2 и 3 июля, будут сдавать их ранним утром 4 и 5 июля. Соответственно перенесены также экзамены по общим навыкам. Даты и время остальных экзаменов пока сохранены без изменений.

Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо успешно сдать три обязательных экзамена: по общим навыкам, грузинскому языку и литературе, иностранному языку, а также один экзамен по выбору того или иного предмета.

В связи с ожидаемой аномальной жарой, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии предупреждает население страны, что она может не только вызвать определенные заболевания, но и обострить уже существующие и даже стать причиной смерти.

"Жара негативно влияет на любого человека, но особенно опасна для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями", - предостерегают медики в своих рекомендациях, опубликованных на официальном сайте Национального центра.

Специалисты, давая конкретные советы и рекомендации, в то же время призывают население, "если у кого-то наблюдаются такие симптомы, как повышение температуры тела, сухость кожи, судорога, бред, потеря сознания, срочно вызывать скорую помощь".

Руководитель Ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе сообщил журналистам, что с начала лета с солнечными ожогами разной степени в его клинику поступило более 40 человек, которым потребовалась срочная медицинская помощь.

 

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
График единых национальных экзаменов в Грузии изменен из-за ожидаемой в ближайшие дни сильной жары, сообщила в субботу телекомпании "Имеди" руководитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Парижа спели гимн Беларуси: кадры с места событий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика