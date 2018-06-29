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В Беларуси могут отказаться от госрегулирования тарифов на «домашние» телефоны

30.06.2018 14:28 — Разное | Интерфакс  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило, что в связи с ожидаемой корректировкой закона «О естественных монополиях» государство может отказаться от регулирования тарифов на услуги электросвязи, в том числе на пользования стационарным телефоном.

Это связано с тем, что в связи с развитием мобильной связи сфера электросвязи общего пользования теряет признаки естественной монополии, сказано в сообщении МАРТ. В числе признаков естественной монополии в ведомстве назвали отсутствие взаимозаменяемости услуг для потребителя, техническая невозможность оказать такие услуги иным образом или иными хозяйствующими субъектами.

Между тем, МАРТ намерен оценить и нивелировать негативные последствий такого шага. Для этого ведомство хочет с помощью анкетирования определить возможности взаимозаменяемости услуг стационарной и сотовой связи между собой.

В частности, в анкете предлагается сравнить расходы на пользование стационарной и мобильной связью. С помощью ответов можно будет предсказать также реакцию населения на удорожание стационарной связи и оценить готовность физлиц к отказу от «домашних» телефонов в принципе.

 

 

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило, что в связи с ожидаемой корректировкой закона «О естественных монополиях» государство...
 
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