В Беларуси могут отказаться от госрегулирования тарифов на «домашние» телефоны

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило, что в связи с ожидаемой корректировкой закона «О естественных монополиях» государство может отказаться от регулирования тарифов на услуги электросвязи, в том числе на пользования стационарным телефоном.

Это связано с тем, что в связи с развитием мобильной связи сфера электросвязи общего пользования теряет признаки естественной монополии, сказано в сообщении МАРТ. В числе признаков естественной монополии в ведомстве назвали отсутствие взаимозаменяемости услуг для потребителя, техническая невозможность оказать такие услуги иным образом или иными хозяйствующими субъектами.

Между тем, МАРТ намерен оценить и нивелировать негативные последствий такого шага. Для этого ведомство хочет с помощью анкетирования определить возможности взаимозаменяемости услуг стационарной и сотовой связи между собой.

В частности, в анкете предлагается сравнить расходы на пользование стационарной и мобильной связью. С помощью ответов можно будет предсказать также реакцию населения на удорожание стационарной связи и оценить готовность физлиц к отказу от «домашних» телефонов в принципе.