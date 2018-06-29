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Яркие краски вместо больничного настроения
Бурное обсуждение ярких планов. Студенты Университета транспорта утверждают с медиками эскизы будущих картин. Рисовать их будут не на полотне, а прямо на стенах областной детской больницы. 2 года назад ее начали достраивать и реконструировать. Сейчас заключительный этап. Последние штрихи к портрету нового комплекса решили добавить студенты Гомеля - активисты БРСМ.
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В Гомеле волонтеры раскрашивают стены новых корпусов областной детской больницы. Это самый долгожданный строительный объект региона. Вместе с волонтерами в...
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