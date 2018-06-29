В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так События Гродненского региона Гродненские аграрии после масштабной модернизации молочно-товарных ферм значительно повысили качество молока. На перерабатывающие предприятия поступает сырье...

Гродненские аграрии вышли на качественно новый уровень в производстве молока. Благодаря масштабной модернизации молочно-товарных комплексов почти половина всего производства этого продукта в регионе соответствует самому высокому сорту класса "Экстра". Контроль за соблюдением всех санитарных норм ведется сразу на нескольких этапах производства молочных продуктов: от заготовки кормов для молочного стада до исследования уже готовой продукции на перерабатывающих предприятиях. Благодаря таким усилиям местные аграрии полностью обеспечили спрос на высококачественные молочные продукты не только на внутреннем рынке, но и значительно увеличили поставки за границу.