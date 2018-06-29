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Брест готовится к тысячелетию

30.06.2018 15:22 — Разное | БT  
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А еще отдельный пункт для заправки кислородом, необходимое оснащение для работы 12 бригад. Эта станция службы 103 в Бресте - четвертая, но самая крупная и современная. Ее строительство назрело давно. Трехэтажное здание выросло за несколько месяцев, сейчас идут отделочные работы. Филиал будет обслуживать пациентов Юго-Западного микрорайона. По вызову бригада должна прибыть максимум за 15 минут. В важности объекта не сомневаются даже скептики. Новоселье здесь планируют отметить раньше срока, до дня города.
 
Теги: Брест
 
 
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Брест готовится к 1000-летию, город над Бугом отметит его в 2019. Сейчас строятся и реставрируются многочисленные объекты, в том числе социальные, необходимые для более...
 
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