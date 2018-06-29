​Президент обновил руководящий состав КГБ

Обновлён руководящий состав Комитета государственной безопасности. Президент сегодня назначил Владимира Калача (теперь уже бывшего начальника столичного управления) заместителем председателя КГБ и поменял глав подразделений комитета в Минске и всех областях, кроме Гомельской.

Также новый руководитель у Института национальной безопасности. Эти перестановки можно назвать горизонтальными (все кандидаты и ранее работали в КГБ). Тем не менее Глава государства обрисовал круг задач. Главная – безопасность внутри страны (в том числе экономическая), защита конституционного строя, разведка и контрразведка, борьба с терроризмом и коррупцией.

Доверяй, но проверяй – по такому принципу намерен действовать Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что доверяет сотрудникам Комитета госбезопасности ещё с депутатских времён, но это предполагает и больший спрос с них. Особенно с учётом работы в регионах. Президент предостерёг от круговой поруки и кампанейщины. По мнению председателя КГБ, ротация убережёт комитетчиков от замыливания глаз.

К слову, к кадровым перестановкам в Комитете госбезопасности готовились более полугода.