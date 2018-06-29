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Рыбалка по правилам

30.06.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Рыбалка по правилам

В июле текущего года на водоемах республики пройдет профилактическая акция «Рыбалка по правилам».

В ходе мероприятия работниками РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» совместно с сотрудниками Госинспекции охраны животного и растительного мира будет организован усиленный контроль за соблюдением рыболовами Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Особое внимание при проведении рейдовых мероприятий будет уделено соблюдению рыболовами Правил при осуществлении лова рыбы на кружки, колобашки, донки, на дорожку с судов с двигателями, а также поддержанию рыболовами надлежащего санитарного состояния рыболовных угодий.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами осуществлять лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями разрешается только рыболовам, которые являются членами РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Рыболовы, нарушившие требования Правил, несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Учреждение «Верхнедвинская РОС» РГОО «БООР».

 

 

 

 
 
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> В июле текущего года на водоемах республики пройдет профилактическая акция «Рыбалка по правилам». В ходе мероприятия работниками РГОО «Белорусское общество...
 
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